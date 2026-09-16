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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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16.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag im Minusbereich

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,52 CHF.

Nestlé
77.62 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 77,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'833 Punkten steht. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 77,30 CHF. Bei 77,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'202'121 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,35 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,33 Prozent.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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