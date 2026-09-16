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16.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag Verlust reich

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 77,60 CHF.

Nestlé
77.50 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 77,60 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'860 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,30 CHF. Bei 77,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 511'725 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 9,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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