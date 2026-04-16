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16.04.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag leichter

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag leichter

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 78,13 CHF.

Nestlé
78.01 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 78,13 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'196 Punkten steht. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 77,83 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,33 CHF. Bisher wurden via SIX SX 514'761 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 89,43 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 10,53 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Am 23.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 29.07.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,36 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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