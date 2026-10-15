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15.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag im Plus

Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 80,87 CHF.

Nestlé
80.84 CHF 3.41%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 80,87 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'296 Punkten notiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,95 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 80,12 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'650'761 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 13,08 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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