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15.10.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag gesucht

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 80,03 CHF.

Nestlé
80.84 CHF 3.41%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 80,03 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'192 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,95 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,12 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'073'299 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 8,82 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 12,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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