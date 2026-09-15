Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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15.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Dienstagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 77,91 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 77,91 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'796 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 77,78 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 78,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 878'586 Nestlé-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,78 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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