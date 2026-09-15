Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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15.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 78,02 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 78,02 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 77,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,55 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 411'231 Aktien.
Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 10,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 11,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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