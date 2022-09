Nestlé Aktie News: Nestlé am schwächer

Die Nestlé-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 108,64 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'780 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 108,22 CHF. Bei 109,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'644'911 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 äusserte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,98 Prozent zurück. Hier wurden 21'089,00 CHF gegenüber 22'431,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

