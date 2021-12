Nestlé Aktie News: Nestlé mit Kursplus

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.3 Prozent auf 125.00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'566 Punkten steht. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 125.52 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 125.14 CHF. Bisher wurden via SIX SX 353'038 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4.79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Das Schweizer Unternehmen Nestlé zählt zu den grössten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süsswaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful.

