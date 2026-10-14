Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag gesucht

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 78,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'067 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 78,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 397'379 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 10,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 10,00 Prozent sinken.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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