Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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14.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Montagvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Das Papier von Nestlé legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 78,37 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'881 Punkten tendiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,37 CHF zu. Bei 77,69 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 164'835 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,13 Prozent. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,31 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.
Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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