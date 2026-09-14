Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 79,13 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'904 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 79,85 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,69 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'017'198 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 9,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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