Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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14.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé legt am Montagmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 79,14 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 79,14 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'934 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 79,17 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,69 CHF. Zuletzt wechselten 525'300 Nestlé-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 9,13 Prozent niedriger. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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