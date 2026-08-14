Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Nestlé-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 81,12 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,42 CHF an. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 81,07 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,27 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 75'196 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 13,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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