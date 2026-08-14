Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 80,63 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 80,63 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'350 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 80,57 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,27 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 613'871 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 8,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 12,82 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingefahren
Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)