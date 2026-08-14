Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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14.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 80,83 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 80,83 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 80,57 CHF. Bei 81,27 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 268'375 Nestlé-Aktien.
Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 7,74 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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