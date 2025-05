Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Mittag zu

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 85,32 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'161 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 85,82 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,99 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 608'623 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 98,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.06.2024). Mit einem Zuwachs von 15,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,41 CHF fest.

