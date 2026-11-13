Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 87,11 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,25 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,21 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 909'997 Aktien.

Bei 87,54 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,31 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet

Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren