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13.11.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 87,55 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 87,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'084 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 87,58 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,21 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'743'992 Nestlé-Aktien.
Bei 87,58 CHF erreichte der Titel am 13.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 19,71 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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