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13.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 87,12 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'113 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 87,38 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,21 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1'390'563 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 87,54 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 23,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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