Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag höher
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 77,69 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 77,69 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'035 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 77,74 CHF. Bei 77,51 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177'001 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 CHF aus.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SMI-Handel aktuell: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.