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13.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag höher

Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag höher

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 77,69 CHF.

Nestlé
77.01 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 77,69 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'035 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 77,74 CHF. Bei 77,51 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177'001 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 CHF aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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