Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagnachmittag gesucht

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten tendiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,98 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,51 CHF. Zuletzt wechselten 1'102'780 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,39 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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