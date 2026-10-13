Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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13.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagnachmittag gesucht
Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten tendiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,98 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,51 CHF. Zuletzt wechselten 1'102'780 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,39 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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