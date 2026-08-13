Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 79,56 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'489 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 79,62 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 79,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 109'511 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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