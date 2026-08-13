Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Nachmittag zu

Das Papier von Nestlé konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 81,38 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'503 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 81,53 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,40 CHF. Zuletzt wechselten 964'566 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,02 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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