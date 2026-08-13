Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Nestlé legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 80,36 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'500 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 80,43 CHF. Bei 79,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 510'448 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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