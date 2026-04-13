Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag im Minus

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 78,59 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'078 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 78,48 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,94 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 513'519 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,43 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,36 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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