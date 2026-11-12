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12.11.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 86,33 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 86,33 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'122 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 86,99 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,80 CHF. Bisher wurden heute 766'003 Nestlé-Aktien gehandelt.
Bei 87,54 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 1,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 22,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nestlé am 12.11.2026
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