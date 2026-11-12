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12.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Nestlé-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 86,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'174 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 86,99 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 409'023 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,54 CHF an. 1,61 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 18,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Nestlé am 12.11.2026
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