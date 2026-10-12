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12.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé schiebt sich am Montagvormittag vor

Nestlé Aktie News: Nestlé schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 76,23 CHF.

Nestlé
76.17 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,27 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109'370 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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