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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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12.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 76,35 CHF.

Nestlé
75.92 CHF 0.24%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 76,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 76,35 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 641'855 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 7,94 Prozent wieder erreichen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.335 17.12.2027 139789185
Long 759.0001 18.12.2026 158194287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6708 19.03.2027 158194262
Short 379.5 16.10.2026 158828308
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0935 12.81 159925182
Long 12.4426 6.73 160910469
Long 29.1769 2.17 157036618
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5397 13.09 159231710
Short 9.4875 8.56 157689804
Short 26.1724 1.95 161357390
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.05 114568553
Long 8 -12.56 121877361
Long 12 18.08 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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