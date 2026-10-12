Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Montagmittag seitwärts

Bei der Nestlé-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 75,99 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'820 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 76,29 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,95 CHF nach. Bei 76,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 397'866 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,61 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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