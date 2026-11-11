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11.11.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Nestlé hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 86,46 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Kurs von 86,46 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'044 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,51 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,12 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,12 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 102'011 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 87,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 1,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,70 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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