Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 85,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 85,62 CHF. Bei 86,12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 793'881 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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