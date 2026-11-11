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11.11.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 85,75 CHF nach.

Nestlé
86.31 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 85,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'029 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 85,62 CHF. Bei 86,12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 793'881 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4812 18.06.2027 160577226
Long 5739.333 18.12.2026 127864705
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8612 20.11.2026 160008207
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1174 12.65 161118988
Long 11.3316 7.33 161114218
Long 25.3294 2.39 162170560
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2983 11.92 159435554
Short 9.783 8.45 157036430
Short 29.6966 1.72 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 14.43 114086073
Long 8 -12.70 121877361
Long 12 4.05 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 16’741.33 8.68 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’121.76 12.11.2026 16:07:26
Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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