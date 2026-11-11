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11.11.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Verlusten

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 86,29 CHF.

Nestlé
86.91 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 86,29 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'000 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 86,12 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,12 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 306'704 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,54 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,54 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4583 19.03.2027 157436283
Long 12.4304 15.06.2029 160235642
Long 5727.3335 18.12.2026 127864706
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8576.999 20.11.2026 161893934
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2686 12.32 161118988
Long 11.7493 6.97 161114218
Long 27.6677 2.01 162170560
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0303 12.18 159435554
Short 12.2529 6.35 158244697
Short 26.0333 1.96 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 14.86 114086073
Long 8 -24.04 139598938
Long 12 4.44 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’639.42 19.66 S9BVAU
Short 15’955.99 13.94 S03BFU
Short 16’566.01 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’176.88 12.11.2026 10:01:26
Long 14’393.97 19.53 S1OTBU
Long 14’078.91 13.92 SABJEU
Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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