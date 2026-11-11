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11.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 86,29 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 86,29 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'000 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 86,12 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,12 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 306'704 Nestlé-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,54 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,54 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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