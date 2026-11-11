Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 86,29 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'000 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 86,12 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,12 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 306'704 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,54 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,54 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,51 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Nestlé-Aktie angepasst