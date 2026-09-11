Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag kaum verändert

Bei der Nestlé-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 77,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'785 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 77,79 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,51 CHF. Bei 77,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'706 Stück gehandelt.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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