Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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11.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag kaum verändert
Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 77,75 CHF an der Tafel.
Bei der Nestlé-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 77,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'785 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 77,79 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,51 CHF. Bei 77,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'706 Stück gehandelt.
Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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