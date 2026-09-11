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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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11.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag in Rot

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 77,63 CHF ab.

Nestlé
77.68 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,63 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'792 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,36 CHF. Bei 77,76 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 597'323 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 10,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1963 17.12.2027 147391945
Long 12.1438 16.06.2028 157230655
Long 2590.6665 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.9641 18.06.2027 158194263
Short 777.2 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1999 12.51 139598962
Long 11.1029 7.49 157036621
Long 45.7176 0.64 157230912
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5311 13.39 157975561
Short 11.9569 6.61 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 26.75 114086073
Long 8 -12.48 121877361
Long 12 15.26 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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