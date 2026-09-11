Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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11.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 77,63 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,63 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'792 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,36 CHF. Bei 77,76 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 597'323 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 10,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
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