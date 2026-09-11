Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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11.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,65 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,65 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'821 Punkten realisiert. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,36 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,76 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 363'144 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Mit einem Zuwachs von 12,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,48 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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