Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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11.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 80,51 CHF.
Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 80,51 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'658 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 80,39 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,39 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 64'525 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Gewinne von 8,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 14,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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10.08.26
|Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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10.08.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
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10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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10.08.26
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
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10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
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