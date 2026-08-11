Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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11.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 80,13 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 80,13 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'600 Punkten realisiert. Bei 79,94 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 80,39 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 536'882 Nestlé-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 14,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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