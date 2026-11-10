Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Nestlé legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 86,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'048 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 86,58 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 90'647 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,61 Prozent.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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