Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 86,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'034 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 86,87 CHF. Bei 86,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 730'598 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,44 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,51 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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