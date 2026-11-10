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10.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Dienstagmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 86,45 CHF.
Das Papier von Nestlé konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 86,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'057 Punkten notiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,58 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 86,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 276'183 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,54 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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