Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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10.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 77,92 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 77,92 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 78,01 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,66 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 82'789 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 9,79 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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