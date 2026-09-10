Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’803 0.0%  SPI 19’505 0.0%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’563 -0.1%  Euro 0.9430 0.1%  EStoxx50 6’308 -0.1%  Gold 4’392 -0.2%  Bitcoin 63’184 -0.3%  Dollar 0.8109 0.1%  Öl 101.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vodafone-Aktie stabil: EuGH stärkt Verbraucherrechte im Streit um AGBs
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Goldpreis unter Druck: Zinserhöhungsfantasie belastet
AB Foods-Aktie bricht ein: Zucker-Geschäft und Primark unter Druck
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Suche...
Plus500 Depot

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag auf grünem Terrain

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 77,92 CHF zu.

Nestlé
77.51 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 77,92 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 78,01 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,66 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 82'789 Nestlé-Aktien.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 9,79 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé baut Tiernahrungsproduktion in Thailand aus - Aktie gibt nach

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Nestlé-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1981 17.12.2027 147391945
Long 12.3397 16.06.2028 157230655
Long 2591.3333 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.9667 18.06.2027 158194263
Short 777.4 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2017 12.53 139598962
Long 11.1057 7.70 157036621
Long 43.1889 0.87 157230912
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6538 13.15 157975561
Short 11.96 6.61 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 26.72 114086073
Long 8 -12.68 121877361
Long 12 15.23 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten