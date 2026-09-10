Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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10.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,85 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,85 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 78,07 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 77,66 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 787'311 Nestlé-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 10,61 Prozent niedriger. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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