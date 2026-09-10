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10.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag schwächer

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag schwächer

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 77,62 CHF ab.

Nestlé
77.95 CHF -0.50%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 77,62 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'803 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,49 CHF aus. Bei 77,66 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 359'394 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Gewinne von 12,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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