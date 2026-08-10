Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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10.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Montagvormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 81,10 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 81,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'570 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 80,82 CHF. Bei 81,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 95'404 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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