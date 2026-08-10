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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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10.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 80,77 CHF abwärts.

Nestlé
80.80 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 80,77 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'578 Punkten realisiert. Bei 80,56 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 81,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 339'978 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.8948 15.12.2028 151874576
Long 802.9 18.09.2026 158194285
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6362 18.06.2027 158194263
Short 802.9 18.09.2026 155830645
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1053 12.73 157036622
Long 12.1652 6.84 157036617
Long 42.2579 0.95 159435486
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9216 12.43 157036429
Short 10.2936 7.84 159231710
Short 18.6721 3.53 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.08 114568553
Long 8 -11.50 121877361
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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