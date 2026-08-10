Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 80,77 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'578 Punkten realisiert. Bei 80,56 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 81,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 339'978 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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