Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 85,67 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'797 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 85,26 CHF. Bei 85,26 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70'949 Nestlé-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,18 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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