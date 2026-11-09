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09.11.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit roter Tendenz

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 85,67 CHF ab.

Nestlé
85.61 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 85,67 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'797 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 85,26 CHF. Bei 85,26 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70'949 Nestlé-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,18 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4991 20.11.2026 161357564
Long 12.2129 20.12.2030 159690089
Long 5723.333 18.12.2026 129696973
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8548.999 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4339 12.41 161118988
Long 12.2129 7.07 161114218
Long 21.9205 3.39 161893989
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7849 12.29 159435554
Short 11.711 6.27 158244697
Short 23.1054 2.06 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 114568553
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 4.78 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’319.35 20.00 SQZB4U
Short 15’644.49 13.99 S9BVAU
Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’819.80 09.11.2026 10:00:26
Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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