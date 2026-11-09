Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 85,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'911 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 85,26 CHF. Bei 85,26 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 699'111 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,54 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,33 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 17,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Nestlé-Aktie angepasst

Nestlé-Aktie gewinnt: Konzern schliesst Sponsoringvertrag mit Swiss-Ski