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09.11.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 85,55 CHF.

Nestlé
85.78 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 85,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'911 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 85,26 CHF. Bei 85,26 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 699'111 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,54 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,33 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 17,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3716 18.06.2027 157436285
Long 12.2157 20.12.2030 159690089
Long 5701.9995 18.12.2026 127864703
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8551 20.11.2026 160008207
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4357 12.08 161118988
Long 12.2157 6.71 161114218
Long 30.5393 1.75 162170560
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8408 12.72 159435554
Short 11.7137 6.68 158244697
Short 23.7528 2.45 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.69 114568553
Long 8 -12.16 121877361
Long 12 4.73 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’828.38 13.27 SIBAEU
Short 16’360.05 8.97 SYBQ4U
SMI-Kurs: 14’946.15 09.11.2026 17:31:02
Long 14’254.72 19.86 SZBOBU
Long 13’908.93 13.64 S5YRBU
Long 13’326.22 8.91 SPBO2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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