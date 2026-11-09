Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 85,55 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,26 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 404'711 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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