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09.11.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag auf rotem Terrain

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 85,55 CHF.

Nestlé
85.49 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 85,55 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,26 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 404'711 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.2214 20.12.2030 159690089
Long 5700.6665 18.12.2026 127864703
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8555 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4304 12.20 161118988
Long 12.2071 6.84 161114218
Long 30.5179 1.89 162170560
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8992 12.63 159435554
Short 11.8819 6.60 158244697
Short 24.4314 2.37 157975561
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 15.21 114086073
Long 8 -12.23 121877361
Long 12 -17.31 161113618
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Short 15’756.06 13.89 SJB30U
Short 16’360.05 8.86 S4B01U
SMI-Kurs: 14’870.27 09.11.2026 12:40:00
Long 14’219.65 19.47 SPB0BU
Long 13’908.93 13.96 SILDBU
Long 13’326.22 8.99 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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